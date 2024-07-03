Psychiatry Research: люди-«совы» чаще страдают психическими расстройствами

Люди, которые поздно ложатся и поздно встают чаще страдают психическими заболеваниями. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на исследование, опубликованное в Psychiatry Research.

Ученые пришли к выводу, что люди-«совы» на 40% чаще подверженны ментальным расстройствам. Те, кто встают рано или ложатся отдохнуть днем, как правило, имеют более здоровую психику.

Отмечается, что, если мозг бодрствует после полуночи, это нередко провоцирует повышенную тревожность.