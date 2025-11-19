Психотерапевт Славнова рассказала, что в межсезонье обостряется тревожность

В переходные сезоны многие отмечают увеличение тревожности и раздражительности. Психотерапевт клиники «К+31» на Лобачевского Алина Славнова поделилась с «Вечерней Москвой» причинами таких изменений.

По словам специалиста, сокращение светового дня и перепады температуры влияют на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, отвечающих за настроение и сон. Это может вызывать повышенную эмоциональную реактивность, усталость и снижение умственной активности, написал «Петербургский дневник».

Организм в межсезонье активно адаптируется к меняющимся условиям, затрачивая дополнительные ресурсы на поддержание температуры тела и общего состояния. Ограниченность ресурсов приводит к ощущению слабости и снижению настроения.

Сезонные изменения часто сопровождаются изменениями в образе жизни: уменьшение времени, проведенного на свежем воздухе, снижение физической активности и изменения в рационе питания.

Для поддержания хорошего самочувствия в межсезонье рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования, придерживаться сбалансированного питания и не забывать о регулярных физических упражнениях. При продолжительной тревожности и раздражительности следует обратиться к специалисту для диагностики и лечения.