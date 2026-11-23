Чрезмерное увлечение компьютерными играми может привести к задержке развития человека, заявил кандидат медицинских наук Марат Сараев. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Сараев предупредил о крайней форме игровой зависимости, при которой человек отказывается от еды и сна. Он отметил, что вовлеченность детей часто стимулируют психологи, работающие над созданием игр.

По словам специалиста, современные девушки рискуют общаться с молодыми людьми, которые полдня смотрят прохождения Minecraft на YouTube, а полночи играют в него сами, из-за чего их развитие полностью останавливается.