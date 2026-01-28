Психотерапевт Никитина рассказала, что руководители-абьюзеры часто проявляют себя на первой встрече

Психотерапевт Лариса Никитина поделилась с «Ридусом» советами, как распознать руководителя-абьюзера во время собеседования.

По мнению специалиста, абьюзеры часто проявляют себя уже на первой встрече. Они могут недослушивать, перебивать и обесценивать опыт соискателя.

«Если начальник все время недослушивает, перебивает, обесценивает опыт соискателя, задает глупые вопросы или смеется над потенциальным сотрудником, то он может являться абьюзером, обожающим самоутверждаться за счет унижения подчиненных», — объяснила Никитина в интервью «Ридусу».

Специалист также отметила, что абьюзеры часто выбирают жертв среди сотрудников, перегруженных финансовыми обязательствами, например, работников с ипотекой.