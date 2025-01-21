Психотерапевт Ковпак усомнился в эффективности лечения депрессии ультразвуком

Депрессию невозможно вылечить при помощи различных излучений или ультразвука. Таким мнением поделился врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак в разговоре с ИА НСН .

Вживление нейрокомпьютерного интерфейса в череп ранее начали испытывать в Британии. Ожидается, что с помощью этой технологии можно будет менять активность мозга ультразвуком.

Ковпак отметил, что подобные исследования проводились на протяжении всего 20 века, однако они не показали своей результативности. Это обусловлено тем, что механизмы депрессии не изучены до конца.

Нейроанатомические структуры четко не локализованы ни в коре, ни в подкорковых структурах, ни в лимбической системе, поэтому попытки повлиять на структуру мозга не имеют успеха, добавил специалист.