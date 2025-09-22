Психотерапевт Ковалев посоветовал чаще гулять днем, чтобы побороть осеннюю хандру

Осень может вызывать чувство усталости и апатии. О том, как справиться с этим состоянием, рассказал практикующий психотерапевт-консультант Максим Ковалев в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что осенняя хандра — это реальное состояние, известное как сезонное аффективное расстройство. Оно связано с сокращением светового дня и снижением уровня серотонина и мелатонина. Чтобы преодолеть это состояние, Ковалев посоветовал чаще бывать на улице днем, использовать фототерапию с лампами яркого белого света и окружать себя светлыми цветами.

Также эксперт рекомендовал добавить движения в свою жизнь: физическая активность помогает выработке эндорфинов. Необязательно заниматься спортом профессионально — достаточно просто гулять, танцевать или заниматься йогой. Создавайте уютные ритуалы: зажигайте свечи, заваривайте чай, смотрите фильмы. Это поможет почувствовать стабильность.

Если вы не справляетесь самостоятельно, необходимо обратиться к психологу, добавил Ковалев. Он подчеркнул, что хандру нужно воспринимать как естественное состояние, но не зацикливаться на этом.