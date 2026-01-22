Психотерапевт Евстигнеев предупредил об опасности безалкогольных заменителей спиртного

Зависимость от спиртного — серьезная проблема, и существует множество методов борьбы с ней. Некоторые полагают, что переход на безалкогольные напитки поможет избавиться от тяги. Свое мнение высказал психотерапевт Дмитрий Евстигнеев, сообщил Life.ru .

По его словам, зависимость — это не просто потребность в этаноле, а сложная система нейронных связей. Мозг в такой ситуации реагирует на различные стимулы, связанные с употреблением алкоголя, такие как вид бутылки, звук открываемой пробки, запах и вкус напитка.

«Человек продолжает играть в „алкогольные игры“, пытаясь обмануть себя и окружающих, что он такой же, как все, вместо того чтобы принять свою особенность и выстроить новую, трезвую идентичность», — пояснил врач.

Евстигнеев предупредил о феномене «сухого опьянения», когда после употребления безалкогольного напитка человек может демонстрировать поведение, свойственное пьяному человеку. Это опасно, так как размывает границы самоконтроля и критического восприятия реальности.