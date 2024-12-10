Психолог Жавнеров: массаж, плавание и медитации помогут справиться с тревогой перед Новым годом

Зачастую предновогодняя суета сопровождается повышенным стрессом и тревожным состоянием. Побороть эти ощущения можно с помощью восстановления физического самочувствия, считает клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Об этом он рассказал в интервью «Национальной Службе Новостей» .

По словам специалиста, хорошим противодействием стрессу станет регулярное посещение тренажерного зала, массаж, плавание и медитации.

Нужный эффект также окажут легкие успокоительные, которые продаются в аптеках без специального рецепта от врача. Среди них — глицин и травяные чаи. Для снижения тревожности можно пройти терапию у психолога, который будет работать именно с эмоциональным уровнем, резюмировал Жавнеров.