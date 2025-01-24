Психолог Цветков: частое курение кальяна может спровоцировать рак горла

Кальяны, которые так популярны во всем мире, часто считают безобидным способом расслабиться. Однако многие не осознают их опасности. Кальян может представлять такую же угрозу для здоровья, как вейпы, электронные сигареты или обычные табачные изделия. Психолог Роман Цветков поделился своим мнением с «Узнай.ру» .

Как уточнил сайт kp.ru, любители кальяна могут недооценивать его вред для здоровья. Когда человек курит кальян, пары углекислого газа попадают в организм и блокируют доступ кислорода к тканям и органам. Если курить кальян регулярно, это может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

Кальян также негативно влияет на легкие, полость рта и горло, раздражая ткани. В результате это может привести к неприятному запаху изо рта и даже раку горла, языка и неба, добавил специалист.