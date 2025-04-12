Психолог Сухова: причиной страха близости может быть негативный опыт

Психолог Анна Сухова рассказала о причинах возникновения страха близости и о методах борьбы с ним. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Она подчеркнула, что причиной этого состояния может быть негативный опыт в прошлом, который формирует нежелание открываться другим людям.

Сухова отметила, что некоторые люди боятся потерять свободу в близких отношениях. Они могут создавать образ идеального партнера, который не существует в реальности, и предъявлять к потенциальным партнерам завышенные требования, написал сайт aif.ru.

Также человек может испытывать неуверенность в том, что он достоин любви, или бояться быть отвергнутым. Это приводит к избеганию отношений и дистанцированию от партнеров. Такое поведение усугубляет внутреннюю неуверенность и снижает самооценку.

Психолог рекомендует признать наличие страха без самокритики, а затем работать над его преодолением совместно со специалистом.