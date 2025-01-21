Психолог Спижевой: работа в режиме нон-стоп приводит к эмоциональному выгоранию

Отсутствие отпусков может привести к профессиональному выгоранию, снижению трудоспособности и необходимости брать больничный, чтобы компенсировать пропущенные дни отдыха. О том, чем может обернуться регулярная работа в режиме нон-стоп, рассказал психолог Григорий Спижевой в интервью сайту «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что отдых нужен организму для того, чтобы восполнять потраченные ресурсы для эффективного выполнения трудовых задач. В противном случае работоспособность снижается, что приводит к эмоциональному выгоранию.

Среди симптомов этого состояния — раздражительность, хроническая усталость, перепады настроения и острая реакция на незначительные стимулы. На восстановление психики от подобных нервозов может потребоваться несколько месяцев, поэтому лучше не пренебрегать отпусками и вовремя отдыхать, посоветовал Спиржевой.