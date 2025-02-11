Психолог Соловьева заявила, что чувство вины и стыд могут привести к раку

Хронические негативные эмоции вызывают психосоматические заболевания, в том числе рак. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По словам специалиста, чувство вины и стыда вызывают хронический стресс, который активизирует выработку кортизола, разрушающего организм. Со временем это может привести к проблемам с костями, суставами, зрением, коже, желудком и сердцем.

«Активизируются стрессовые зоны мозга, начинает вырабатываться кортизол, что способно разрушить организм полностью, уничтожить человека», — отметила психолог.

Длительное напряжение истощает ресурсы организма, делая его уязвимым для различных болезней, подчеркнула Соловьева.