Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как заметить проблемы с психическим здоровьем.

По ее словам, о психологических нарушениях может говорить изменение сна.

«Многие не придают этому значения: мол, подумаешь, бессонница или кошмары… Но это не просто так», — сказала специалист.

Она объяснила, что сон связан с бессознательными процессами. Если человек спит плохо, просыпается от любого шума или слишком долго, психика перегружена. Кошмары могут быть попыткой переработать эмоции, а долгий сон — признаком нарушения психического здоровья.