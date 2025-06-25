Психолог Серебрякова назвала кошмары симптомом посттравматического расстройства

За повышенной тревожностью, раздражительностью и паническими атаками может скрываться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом предупредила медицинский психолог Дарья Серебрякова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, у пациентов с соответствующим диагнозом могут возникать ночные кошмары, тревога и повышенная агрессия. В некоторых случаях наблюдаются панические атаки и склонность к суицидальному поведению.

«При легкой степени тяжести человек помнит то, что его потрясло. <…> При тяжелой форме ПТСР человек, как правило, вытесняет травматичное событие», — отметила эксперт.

Как пояснила психолог, реакцию на травму могут спровоцировать различные стимулы: запах, образ или звук, ассоциирующиеся с пережитым событием. В таких случаях человек может испытывать страх, даже не помня конкретной ситуации.