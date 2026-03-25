Психолог Романова рекомендовала следить за циркадными ритмами при смене сезона

Психолог Наталия Романова в пресс-центре ИА НСН рассказала, что так называемое весеннее обострение чаще всего затрагивает людей, чувствительных к переменам в режиме дня и световом ритме.

По словам эксперта, сама по себе погода не вызывает депрессию, однако существует понятие сезонного аффективного расстройства.

«Весной идет пик суицидов, потому что на это как будто бы больше ресурсов. Проходит зима, а я появившееся солнце обнажает эти „пустоты“», — объяснила специалист.

Она посоветовала следить за циркадными ритмами при смене сезона. Весна и осень особенно волатильны из-за изменений в режиме дня.