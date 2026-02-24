Психолог Родионова предупредила, что трудоголизм может привести к хронической усталости

Стремление постоянно быть на связи и жертвовать отдыхом ради работы часто вызвано не продуктивностью, а тревожностью. Результаты исследований показывают, что трудоголизм может указывать на психологические проблемы и вести к серьезным последствиям для здоровья, написал KP.RU .

Норвежские ученые проанализировали данные 16 426 человек и обнаружили, что среди трудоголиков симптомы тревожных расстройств встречались почти в три раза чаще, чем среди тех, кто работал в меру. Это подтверждает, что тревога может провоцировать трудоголизм как способ избежать сложных жизненных ситуаций.

Венгерские исследования показали, что трудоголикам сложно контролировать свои импульсы и переключиться с работы на отдых. Это может быть связано с особенностями работы внимания, памяти, речи и мышления у трудоголиков.

Крупный мета-анализ по данным 89 исследований подтвердил, что трудоголизм не означает высокую производительность. Он прочно связан с тревогой, стрессом, конфликтами в семье и проблемами со здоровьем.

Психолог Мария Радионова в беседе с изданием подчеркнула: «Не стоит путать искреннюю любовь к делу с болезненной зависимостью. Увлеченный профессионал работает с удовольствием, но при этом умеет вовремя «выключаться» и восстанавливать силы».

Трудоголизм может привести к хронической усталости, профессиональному выгоранию, стрессовым и психосоматическим расстройствам. Важно уметь вовремя остановиться и найти баланс между работой и личной жизнью.