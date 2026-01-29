Психолог посоветовала есть цитрусовые в душе для снятия усталости
В последнее время в социальных сетях набрал популярность необычный метод борьбы со стрессом: люди принимают душ и одновременно едят апельсины. Многие отмечают, что это помогает быстро успокоиться и даже забыть о тяжелых мыслях после трудного рабочего дня. Клинический психолог Марианна Абравитова заметила, что в этом методе нет ничего нового. Специалиста процитировала «Москва 24».
Давно известно, что теплая вода помогает расслабиться и снять напряжение. В свою очередь, запах цитрусовых способен повышать настроение. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать гели и другие средства для ванны с такими ароматами.
Психолог отметила, что точное повторение тренда может хорошо подействовать на тех, кто любит эксперименты и верит в чудодейственную силу различных практик.
«В целом в борьбе с тревогой, унынием и неприятными мыслями все безобидные средства хороши, поэтому надо пробовать», — добавила Абравитова.