Психолог посоветовала есть цитрусовые в душе для снятия усталости

В последнее время в социальных сетях набрал популярность необычный метод борьбы со стрессом: люди принимают душ и одновременно едят апельсины. Многие отмечают, что это помогает быстро успокоиться и даже забыть о тяжелых мыслях после трудного рабочего дня. Клинический психолог Марианна Абравитова заметила, что в этом методе нет ничего нового. Специалиста процитировала «Москва 24» .

Давно известно, что теплая вода помогает расслабиться и снять напряжение. В свою очередь, запах цитрусовых способен повышать настроение. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать гели и другие средства для ванны с такими ароматами.

Психолог отметила, что точное повторение тренда может хорошо подействовать на тех, кто любит эксперименты и верит в чудодейственную силу различных практик.

«В целом в борьбе с тревогой, унынием и неприятными мыслями все безобидные средства хороши, поэтому надо пробовать», — добавила Абравитова.