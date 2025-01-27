Психолог Полина: регулярные перерывы в работе помогут избежать выгорания

Даже любимая работа может перестать приносить радость. Причина такого явления не всегда связана с отсутствием перспектив. Все чаще мы сталкиваемся с проблемой эмоционального выгорания, рассказала психолог Анжелика Полина в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, среди основных признаков эмоционального выгорания — стабильное нежелание идти на работу; длительное подавленное настроение, раздражительность, тревога; равнодушие к своим обязанностям; чувство собственной неэффективности, даже при наличии хороших рабочих результатов.

Для решения этой проблемы стоит начать с анализа задач. Нужно распределить дела на срочные и второстепенные по важности.

«Важно разрешать себе быть не идеальным, иногда лениться или не успевать. Отслеживайте проявления перфекционизма, синдрома самозванца и других вредоносных поведенческих установок», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она посоветовала вслух проговаривать свои достижения, рассказывать друзьям и партнеру, как много вы успели сделать. Важно также делать перерывы в течение рабочего дня. Если самопомощью не дает результатов, необходимо обратиться к специалисту, резюмировала Полина.