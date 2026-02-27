Психолог Павлинчук дала советы, как справиться с зимней апатией

Февраль считается одним из самых тяжелых месяцев зимы. После новогодних праздников наступает период, когда силы и мотивация иссякают. Многие называют это «февральской депрессией», хотя специалисты уточняют, что чаще всего речь идет о сезонном истощении организма. Психолог Анна Павлинчук объяснила в беседе с URA.RU , что февраль — это период максимального переутомления нервной системы.

Организм уже несколько месяцев живет в условиях дефицита света и однообразной среды.

«Февраль — это не просто плохое настроение. Это одна из самых тяжелых точек года, период сезонного истощения. Нервная система к этому времени максимально на спаде», — рассказала Павлинчук.

Различить сезонную хандру и истинную депрессию может только врач — невролог или психиатр. Психолог советует обратить внимание на тревожные сигналы: потерю интереса к жизни, ощущение пустоты, нарушение сна и аппетита. Если эти симптомы длятся больше двух недель, необходимо обратиться за помощью.

«Депрессия — это не слабость, это состояние, вызванное изменениями биохимического регулирования состава мозга, и оно требует помощи. Нужно себе помогать», — подчеркивает психолог.

Диетолог Лариса Никитина рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и на свету. Умеренная физическая нагрузка и спорт помогают вырабатывать гормоны радости. Также важно наладить режим сна, составлять расписание и отмечать достижения, общаться с близкими и заниматься хобби.

Питание тоже играет важную роль. Необходимо сбалансировать рацион, уменьшить количество углеводов и добавить больше овощей и зелени.