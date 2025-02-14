Психолог Никитинская: популярность нетрадиционной медицины связана с недоверием к врачам

Люди всегда стремились найти быстрые и легкие способы исцеления от болезней. Сейчас многие испытывают недоверие к традиционной медицине из-за убеждения в том, что она зачастую лечит только симптомы, а не сам недуг. Об этом рассказала психолог Екатерина Никитинская в беседе с Национальной Службой Новостей.