Психолог Лунюшин посоветовал сделать МРТ спины и шеи при депрессии

Психолог Сергей Лунюшин объяснил в интервью RuNews24.ru , что депрессия не зависит от пола и проявляется одинаково у всех людей.

Для эффективного преодоления расстройства он предложил ряд последовательных действий. Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии физических проблем со здоровьем путем прохождения комплексного медицинского обследования, включающего МРТ головы и шеи, а также проверку функций щитовидной железы.

«Если с физиологией все в порядке, тогда речь идет о психологических причинах. Можно обратиться к врачу за медикаментами, но таблетки — лишь временное решение», — отметил специалист.

По его словам, основное внимание должно уделяться именно психологической работе, направленной на выявление и устранение корневых причин депрессии.