Психолог Лейкина рассказала, что чувство обиды может привести к развитию тахикардии или аритмии

Психолог-коуч и консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что постоянное недовольство собой, невыраженное возмущение и чувство беспомощности могут привести к проблемам со здоровьем.

Специалист отметила, что психосоматика активно развивается и специалисты уже составили списки, указывающие на связь между заболеваниями и эмоциональным состоянием человека.

Лейкина подчеркнула, что чувство обиды может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, например, тахикардии или аритмии. Невыраженное возмущение может привести к повышению давления, а ощущение беспомощности — к низкому давлению и астеническому синдрому.