Психолог Кольцова отметила, что жители мегаполисов чаще страдают от одиночества

Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает о сотне смертей, связанных с одиночеством, каждый час по всему миру. Ученые утверждают, что это чувство может стать причиной ряда заболеваний, включая инсульт и сахарный диабет. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с «Москвой 24» отметила, что в современном мире с чувством одиночества может столкнуться каждый. В России оно в большей степени свойственно жителям мегаполисов.

По словам эксперта, у жителей крупных городов часто возникают проблемы с выбором партнера и удержанием отношений, причем не только романтических, но и дружеских и даже родственных.

«В больших городах люди сильно разобщены: большую часть времени они тратят на построение карьеры, зарабатывание денег. При этом индивидуальное общение довольно сложно вписывается в расписание. Плюс не последнюю роль в этом вопросе играют и расстояния — от дома до работы, до родственников, до ближайших друзей», — рассказала психолог.

При этом одиночество не всегда является проблемой. Для некоторых социальная изоляция — сознательный выбор, и они чувствуют себя комфортно и самодостаточно. Такое одиночество не представляет угрозы ни для психического, ни для физического здоровья.

Опасность оно начинает представлять в момент, когда становится гнетущим. В таком случае одиночество становится проблемой, с которой нужно бороться. Постоянное пребывание в этом состоянии может привести к психическим расстройствам, депрессии и алкогольной зависимости, подчеркнула Кольцова.