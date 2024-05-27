Психолог Кирсанова предупредила, что работа в ночные смены может спровоцировать инфаркт

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала, что работа в ночные смены может спровоцировать инфаркт.

По словам психолога, риск остается даже у тех сотрудников, которые стараются питаться правильно и занимаются каким-либо спортом.

«Работа по ночам может приводить к увеличению веса и сопутствующим этой проблеме соматическим заболеваниям — атеросклерозу, нарушению обмена веществ», — добавила она.

Ночной график работы приводит к нарушению сна и повышению уровня кортизола, сказала эксперт.