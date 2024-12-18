Психолог Кирсанова: ночные рабочие смены могут провоцировать ментальные нарушения

Психолог Вероника Кирсанова в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказала о вреде работы по ночам. По ее словам, такой график способен спровоцировать как ментальные, так и физические нарушения.

Многочисленные исследования подтверждают, что работа ночью негативно сказывается на здоровье человека. У людей, которые часто работают в ночное время, повышается риск нарушения сна и депрессии.

Кроме того, психолог отметила, что ночная работа может привести к развитию инфарктов, нарушению обмена веществ и набору лишнего веса, добавил kp.ru.

Перед ночной работой рекомендуется употреблять продукты, содержащие полноценный белок, например, творог, омлет или белое куриное мясо с овощами. А продукты с углеводами помогут поддержать работоспособность в течение ночи и не допустят снижения уровня сахара. Однако стоит помнить, что простые углеводы могут быть вредны для здоровья, поэтому злоупотреблять ими не стоит.