Психолог Яушева связала весеннее обострение с колебаниями температуры воздуха

Изменения в окружающей среде могут привести к весеннему обострению симптомов сезонного аффективного расстройства. Об этом «Известиям» рассказала психолог Дарья Яушева.

Она пояснила, что увеличенная продолжительность светового дня, колебания температуры и атмосферного давления влияют на биоритмы организма и нарушают выработку гормонов серотонина и мелатонина. Это сказывается на настроении и качестве сна.

Симптомы САР включают подавленное настроение, снижение концентрации внимания, сонливость, раздражительность, тревожность и повышенную утомляемость. Человек может терять интерес к привычным занятиям и ограничивать социальные контакты.

Для облегчения проявлений САР необходимо регулярно заниматься физической активностью, соблюдать режим сна и отдыха, а также уделять время занятиям, которые повышают настроение.