Психолог Яушева: дыхательные практики и заземление помогают справиться с тревогой

Дыхательные упражнения и другие техники помогают снизить тревожность. Способами борьбы с этим состоянием поделилась психолог Дарья Яушева в разговоре News.ru .

Как отметила специалист, один из методов — дыхательная практика «четыре-семь-восемь»: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снижает тревогу. Однако важно помнить, что даже простое замедление дыхания помогает снять напряжение.

Еще один способ — заземление, или переключение внимания на настоящее. Яушева советует сосредоточиться на пяти предметах, четырех звуках и трех ощущениях в теле. Кроме того, она рекомендует последовательное напряжение и расслабление разных групп мышц и когнитивное переключение.

Если тревожность мешает жить, стоит обратиться к специалисту. Иногда нужна медикаментозная поддержка, но также помогают различные терапевтические техники. Причиной тревоги могут быть психотравмы или негативное восприятие себя вследствие детского опыта, заключила психолог.