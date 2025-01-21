Психолог Хасанова: объятия снижают тревожность и улучшают умственные способности

Объятия — это не просто приятный жест, но и важное действие, положительно влияющее на физическое и ментальное здоровье. Об этом рассказала психолог Луиза Хасанова в беседе с Life .

По словам эксперта, во время такого контакта мозг производит эндорфины — гормоны радости, которые поднимают настроение и способствуют установлению эмоциональной близости с окружающими. Объятия эффективно справляются со стрессом и тревогой. Они уменьшают уровень кортизола, стабилизируя работу нервной системы и снижая артериальное давление.

Специалист также отметила, что объятия оказывают положительное влияние на умственные способности. Они стимулируют образование новых нейронных связей, важных для памяти, речи и мышления.