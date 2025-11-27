Психолог Гнедовская предупредила женщин о риске серьезных эмоциональных проблем при ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало возможностью для множества пар осуществить мечту о ребенке, несмотря на проблемы с зачатием. Однако этот процесс требует от женщины не только физических, но и психологических усилий. Такое мнение высказала психолог Роза Гнедовская, передала « Вечерняя Москва ».

Специалист предупредила, что процедура дорогостоящая и болезненная, и нет гарантии успешного зачатия с первой попытки. Неудачи могут серьезно повлиять на ментальное состояние женщины, привести к потере уверенности в себе.

«После всех этих неудач зачастую женщина опускается на эмоциональное дно — ей становится еще хуже, чем было до принятия решения об ЭКО. Она утрачивает отношение к себе как к полноценной женщине, в которой природой должно быть заложено материнство», — пояснила эксперт.

Кроме того, ЭКО является вмешательством в естественные гормональные процессы организма, что может вызвать серьезные побочные эффекты, особенно у женщин старше 35 лет.