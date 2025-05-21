Психолог Фомин рассказал, что соцсети могут приносить ущерб детской психике

Европейские страны, такие как Франция, Испания и Греция, планируют ввести обязательное регулирование возраста для пользователей соцсетей. Вопрос о необходимости аналогичных мер в России прокомментировал психолог Евгений Фомин. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Фомин отметил, что социализация подростков в цифровом мире должна начинаться позже, так как соцсети могут приносить значительный ущерб детской психике. Ограничения необходимы не только для несовершеннолетних, но и для взрослых, ведь бесконтрольное потребление информации отрицательно сказывается на восприятии действительности и настроении человека, написал «Петербургский дневник».

В подтверждение своих слов психолог напомнил о печальном опыте распространения игры «Синий кит», где подростки попадали под деструктивное влияние виртуальных заданий, что привело к ряду трагедий. Информационное пространство в соцсетях зачастую перенасыщено негативными сюжетами, такими как сюжеты о несправедливости, конфликтах и проблемах общества. Восприятие такого контента может провоцировать тревогу, депрессию и агрессию.

По мнению психолога, подача негативной информации о людях или событиях формирует восприятие окружающей реальности как враждебной и неправильной, что порождает ненужные эмоции, ведущие к состоянию злости и негодования. Последствия таких реакций — сожаление и разочарование в действиях, предпринятых импульсивно под влиянием негативных новостей.