Психолог Ерофеева указала на содержание в шоколаде аминокислоты, способствующей синтезу серотонина

Психолог, КПТ- и ДБТ-терапевт Надежда Ерофеева поделилась, каким образом шоколад воздействует на эмоциональное состояние человека. Многие замечают, что шоколад создает ощущение уюта и гармонии. По словам специалиста, это связано с особенностями продукта, передала «Вечерняя Москва».

Благотворное влияние сладкого на эмоции человека обусловлено воздействием глюкозы на организм — она стимулирует выброс дофамина, одного из четырех гормонов радости, отвечающего за удовольствие и уровень энергии.

Ерофеева отметила, что шоколад может положительно влиять на настроение благодаря уникальному миксу природных соединений в какао-бобах, таких как тирозин, фенилэтиламин, теобромин. Эти компоненты способствуют повышению уровня эндорфинов — гормонов, нормализующих эмоциональный фон.

Также в шоколаде содержится триптофан — аминокислота, которая способствует синтезу серотонина. Этот гормон повышает уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии. Недостаток серотонина может привести к апатии и даже симптомам депрессии.