Психолог Ениколопов назвал СДВГ относительно серьезным диагнозом

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут успешно работать в разных сферах, но им сложно справляться с монотонной и требующей концентрации деятельностью. Об этом рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов в беседе с ИА НСН .

По его словам, СДВГ — относительно серьезный диагноз, который раньше часто игнорировался. Несмотря на это, многие люди с данным заболеванием заканчивали школу и делали успешную карьеру, написал RT.

«Не все из таких людей удачно адаптируются, однако некоторые доходят до достаточно высоких позиций, становятся лидерами», — отметил психолог.

Он также отметил, что творческий потенциал не связан напрямую с наличием синдрома. Пациентам с СДВГ необходимо постоянно переключаться, так как они быстро утомляются от однообразия.