Психолог Джалилова: предложение помощи способно поддержать пациента с раком

Позитивный настрой пациента и поддержка окружающих играют серьезную роль в процессе лечения.

«Здесь очень важно понимать, что близкие в той же ситуации болезни, что и сам пациент. То есть ситуация болезни пришла к какому-то человеку, он ее каким-то образом переживает для себя, и его близкие тоже его болезнь переживают», — отметила эксперт.

Специалист посоветовала спросить больного: «Как я могу помочь?». Предложение помощи зачастую важнее самой помощи, так как оно дает понять человеку, что он не одинок и может рассчитывать на поддержку, пояснила психолог.