Психолог Дугенцова: тревожный человек может «найти» у себя любое заболевание

Тревожный человек может не только «найти» у себя любое заболевание, но и поверить в его наличие. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам специалиста, вариант с психосоматикой и самовнушением вполне реален. Человек с тревожностью может «заработать» себе недомогание от постоянного прокручивания негативных эмоций, сообщил RT.

При этом его состояние будет только ухудшаться при чтении новостей о новой болезни, войнах, возможных эпидемиях, страшных катастрофах и так далее, отметила Дугенцова.