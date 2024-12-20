Психолог Дугенцова назвала тревожным сигналом привычку грызть ногти

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей разъяснила, что привычка грызть ногти требует глубокого анализа и зачастую прорабатывается в рамках терапии.

«Когда человек наносит себе любой вид аутоагрессии, это сигнал тревожности», — пояснила эксперт.

Действия, направленные против самого себя, по словам психолога, могут быть связаны с внутренними запретами и наказанием.

«Человек может не разрешать себе выражать определенные эмоции, вести себя определенным образом или даже совершать какие-то действия. В итоге он обращает агрессию на самого себя», — подчеркнула Дугенцова.

Важно учитывать контекст проблемы: причины могут быть разнообразными — от личных внутренних конфликтов до особенностей воспитания. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно осознать ее корни.

Дугенцова заметила, что грызение ногтей — это не просто плохая привычка, от которой можно избавиться с помощью силы воли. Это сигнал тревожности, требующий внимания и работы над собой.