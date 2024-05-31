Психолог Долгов: отказ от сахара на несколько месяцев поможет побороть зависимость от сладкого

Сладкие блюда, при употреблении которых происходит резкое повышение уровня глюкозы в крови, способны вызывать зависимость. Если такое пристрастие приводит к набору веса, пора бить тревогу. Об этом рассказал психолог Денис Долгов в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, существует способ самостоятельной борьбы с вредной привычкой. Эксперт посоветовал отказаться от сахара на два-три месяца.

«В большинстве случаев непреодолимая тяга уходит. То же самое касается и сверхвкусных продуктов, и кофеина», — отметил Долгов.

Если собственное стремление изменить пищевое поведение не увенчалось успехом, стоит обратиться к специалисту. Один из эффективных методов — гипноз, заверил психолог.

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