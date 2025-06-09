Психолог Бронникова объяснила, что таймер на 10 минут и смена деятельности помогут в борьбе с перееданием

Желание перекусить может быть вызвано не голодом, а эмоциональным состоянием. Об этом рассказала клинический психолог Светлана Бронникова в интервью KP.RU . Она предложила метод, помогающий контролировать подобные порывы.

«Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, перейти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать проезжающие машины. Спустя время подумайте, действительно ли вы хотите есть или можете воздержаться», – посоветовала специалист.

По словам психотерапевта, стремление к еде в такие моменты часто связано с сильными эмоциями – тревогой, раздражением, усталостью. Но если немного подождать, это чувство ослабевает вместе с острой потребностью что-то съесть, заключила Бронникова.