Психолог Бреус объяснил ночные пробуждения естественными колебаниями уровня гормонов

Психолог и эксперт по сну Майкл Бреус заявил, что пробуждение человека в три часа ночи связано с естественными колебаниями уровня гормонов и температуры тела. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Daily Mirror.

По словам специалиста, часто такие пробуждения являются нормой и не всегда указывают на наличие заболеваний или стресса. Обычно человек переворачивается на другой бок и засыпает в течение 30 секунд

Одной из ключевых причин затянувшегося бодрствования после ночного пробуждения Бреус назвал позыв в туалет. Он пояснил, что во многих случаях этот позыв оказывается ложным: при сне на боку происходит временное сдавливание мочевого пузыря, и мозг воспринимает это как сигнал к опорожнению.