Психолог Аверьянова: танцы снижают риск развития деменции

Занятия танцами необходимы для развития когнитивных способностей и способны снизить риск развития деменции в будущем. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Аверьянова сайту «Абзац» .

По словам специалиста, во время танца взаимодействуют различные отделы головного мозга – работают зрительная, вестибулярная, вегетативная и слуховая системы. Благодаря активизации функций мозга растет число нейронных соединений, сообщил сайт aif.ru.

Кроме того, танцы способствуют выработке антиоксидантов, что замедляет процесс старения. Для пожилых людей они становятся отличным способом снять мышечно-суставные боли, отметила Аверьянова.