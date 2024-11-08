Психиатр Вашкин заявил, что стрессы провоцируют преждевременное старение

Если человек все время находится в стрессе, это нарушает его гормональный фон и провоцирует преждевременное старение. Об этом сообщил РИАМО врач-психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.
По его словам, систематический или хронический стресс провоцируют сбои в организме. В результате он начинает работать неправильно, что приводит к тому, что организм человека истощается.
Работая на пределе возможностей, она начинает преждевременно стареть, отметил врач. Из-за стресса портится состояние кожи: она сохнет и истончается. Кроме того, начинают выпадать волосы и формироваться новые морщины, добавил сайт KP.RU.
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