Психиатр Шуров рассказал, что эмоциональный дискомфорт может быть причиной шопоголизма

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал сайту KP.RU , что многие люди используют шопинг как способ справиться с внутренним дискомфортом и эмоциональными проблемами. Чрезмерная тяга к покупкам может говорить о скрытых причинах, не связанных с любовью к скидкам.

Эксперт пояснил, что часто за помощью обращаются мужья, чьи жены тратят больше, чем семья может себе позволить. При этом выясняется, что женщинам не хватает внимания и поддержки со стороны супруга.

Такие покупки дают временный эффект, и вскоре человек снова возвращается к магазинам или маркетплейсам в поисках нового эмоционального подъема, подчеркнул Шуров.