Психиатр Штань назвала анемию и воспаление причинами проблем с памятью у молодежи

Забывчивость может быть временным явлением из-за переутомления или стресса, но иногда это признак деменции. Эксперт социального проекта «Деменция.net», врач-психиатр, кандидат медицинских наук Мария Штань рассказала KP.RU о причинах проблем с памятью у молодых людей. Среди них — воспаление, анемия, простудные заболевания, переутомление и другие.

Как отметила специалист, если проблемы с памятью не проходят после отдыха, стоит обратиться к врачу. Терапевт может назначить анализы на маркеры воспалительных процессов, диагностику анемии, анализ на содержание гликированного гемоглобина в крови, определение уровня гормонов щитовидной железы и другие исследования.

Штань также посоветовала следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови, так как их повышение может привести к развитию сахарного диабета и атеросклероза, что, в свою очередь, может вызвать нарушения кровотока в головном мозге и гибель нервных клеток.

Психиатр добавила, что к перспективным биомаркерам когнитивного старения относятся уровень конечных продуктов гликации (КПГ). Избыточное образование и накопление КПГ запускает механизмы развития дегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.