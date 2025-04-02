Психиатр Штань: длительный стресс увеличивает риск гипертонии

Врач-психиатр Мария Штань рассказала «Известиям» о влиянии хронического стресса на здоровье, особенно у пожилых людей. Стресс, вызванный тревогой, может повысить риск развития деменции и ишемической болезни сердца. Весной стрессовые состояния усиливаются из-за увеличения продолжительности светового дня.

Штань объяснила, что при тревоге активируются три важные системы организма: симпатоадреналовая, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая и ренин-ангиотензин-альдостероновая. Симпатоадреналовая система отвечает за немедленную реакцию на стресс, включая учащенное сердцебиение и потоотделение. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система регулирует производство гормонов стресса, таких как кортизол. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система контролирует артериальное давление и водно-солевой баланс.

Продолжительное напряжение этих систем может привести к сужению кровеносных сосудов мозга, недостаточному снабжению кислородом нервных клеток и их повреждению. Это может нарушить функцию лобной доли мозга, отвечающей за планирование, управление эмоциями и принятие решений. Длительный стресс также увеличивает риск гипертонии и ишемической болезни сердца.