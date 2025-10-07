Психиатр Шпорт развеяла некоторые мифы о психиатрической помощи в России
Шпорт сообщила, что при невротических расстройствах возможно полная реабилитация
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек страдают от нарушений психического здоровья. Многие из них опасаются обращения за помощью из-за страха попадания в специальные базы данных и последующих ограничений. Главный внештатный психиатр, психиатр-нарколог Минздрава России Светлана Шпорт развеяла некоторые мифы о психиатрической помощи в России в беседе с KP.RU.
Она подчеркнула, что пациенты с невротическими расстройствами не подлежат диспансерному наблюдению и не ограничиваются в деятельности. Информация об их диагнозе не передается в базы данных.
Постановка на учет в психоневрологическом диспансере требуется лицам, которые из-за тяжелого психического заболевания не могут критично относиться к своему здоровью. Данные о пациентах, склонных к общественно опасным действиям, передаются в МВД.
Светлана Шпорт отметила, что при невротических расстройствах возможно полное выздоровление. В случае тяжелых психических заболеваний, таких как шизофрения, возможна длительная ремиссия.
Психиатрическая служба стремится помочь социальной адаптации пациентов. Современная медицина позволяет организовать лечение так, чтобы оно не создавало неудобств в повседневной жизни.