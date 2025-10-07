Психиатр Шпорт развеяла некоторые мифы о психиатрической помощи в России

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек страдают от нарушений психического здоровья. Многие из них опасаются обращения за помощью из-за страха попадания в специальные базы данных и последующих ограничений. Главный внештатный психиатр, психиатр-нарколог Минздрава России Светлана Шпорт развеяла некоторые мифы о психиатрической помощи в России в беседе с KP.RU .

Она подчеркнула, что пациенты с невротическими расстройствами не подлежат диспансерному наблюдению и не ограничиваются в деятельности. Информация об их диагнозе не передается в базы данных.

Постановка на учет в психоневрологическом диспансере требуется лицам, которые из-за тяжелого психического заболевания не могут критично относиться к своему здоровью. Данные о пациентах, склонных к общественно опасным действиям, передаются в МВД.

Светлана Шпорт отметила, что при невротических расстройствах возможно полное выздоровление. В случае тяжелых психических заболеваний, таких как шизофрения, возможна длительная ремиссия.

Психиатрическая служба стремится помочь социальной адаптации пациентов. Современная медицина позволяет организовать лечение так, чтобы оно не создавало неудобств в повседневной жизни.