Психиатр Шпорт: по полису ОМС можно получить помощь психолога

В России появились кабинеты медико-психологического консультирования. Они открываются как в специализированных медицинских учреждениях, так и в обычных районных поликлиниках и больницах. Подробнее рассказала главный психиатр Минздрава РФ Светлана Шпорт в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, получить помощь психолога можно даже по полису ОМС.

«У нас нет выраженного дефицита кадров. Сегодня укомплектованность врачами-психиатрами составляет более 80%», — заявила медик.

Она пояснила, что штат медико-психологического консультирования также включает психиатров и психотерапевтов. Изменения призваны повысить доступность помощи при ментальных заболеваниях. Так, зафиксирован рост обращений пациентов с депрессиями и тревожными расстройствами.