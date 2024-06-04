Психиатр-нарколог Нелидов: вейпинг гораздо опаснее, чем обычные сигареты

Психиатр-нарколог, внештатный специалист министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Нелидов в беседе с ИА «Время Н» рассказал о снижении количества человек, зависящих от табакокурения, и о новой моде на вейпы.

По словам медика, у молодежи более или менее сформировалось представление о здоровом образе жизни. В этих установках курение уходит вниз по шкале ценностей. При этом Нелидов выразил обеспокоенность модой на вейпинг.

«Никотин из вейпа напрямую и полностью попадает в организм, поскольку не оседает на фильтре, как в сигаретах: сколько напарил, столько и заглотил», — рассказал он.

Часть детей и молодежи даже не понимают, что вейпинг гораздо опаснее, чем обычные сигареты, добавил врач.