Психиатр Миронов: процесс избавления от наркомании может длиться годами

Попытки снизить уровень стресса и расслабиться порой приводят человека к употреблению запрещенных веществ. Как долго длится процесс избавления от зависимости, рассказал главврач центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, терапия включает работу не только медиков, но и самого больного. Выздоровление может не наступать годами, отметил специалист.

О достижении положительного результата, добавил Миронов, стоит говорить при ремиссии длительностью более пяти лет. Однако даже в этом случае проблема полного выздоровления остается открытой для пациента.

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