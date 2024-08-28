Психиатр Миронов: процесс избавления от наркомании может длиться годами

Попытки снизить уровень стресса и расслабиться порой приводят человека к употреблению запрещенных веществ. Как долго длится процесс избавления от зависимости, рассказал главврач центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, терапия включает работу не только медиков, но и самого больного. Выздоровление может не наступать годами, отметил специалист.

О достижении положительного результата, добавил Миронов, стоит говорить при ремиссии длительностью более пяти лет. Однако даже в этом случае проблема полного выздоровления остается открытой для пациента.