Психиатр Максимов предупредил о моде на самодиагностику психических расстройств среди подростков

В подростковой среде стала популярной практика самостоятельно ставить себе психиатрические диагнозы и обсуждать их в социальных сетях. По словам психиатра Олега Максимова, такая тенденция может помешать вовремя заметить реальные проблемы с психическим здоровьем. Об этом написал MK.RU .

Психиатр отметил, что биполярное аффективное расстройство (БАР), расстройства пищевого поведения (РПП) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) все чаще становятся частью повседневного общения подростков. Многие узнают о таких состояниях из социальных сетей и начинают примерять их на себя без консультации специалистов, добавил KP.RU.

«У большинства, конечно, пройдет. Но вот те, кто за общим гомоном на эту тему пропустит настоящие признаки расстройств, упустят время для получения своевременной помощи», — отметил медик.

Олег Максимов подчеркнул, что родителям важно внимательно относиться к высказываниям детей. Даже если подросток повторяет модные диагнозы за сверстниками, лучше обсудить ситуацию со специалистом. Своевременная диагностика помогает оказать помощь вовремя и избежать серьезных последствий.