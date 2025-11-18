Психиатр Кульгавчук предупредил о росте агрессии при сочетании шизофрении и наркотиков

Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал RT , что сочетание параноидальной шизофрении с употреблением наркотиков может привести к обострению психоза и увеличению риска агрессивного поведения.

По словам специалиста, наркотики, особенно стимуляторы, могут спровоцировать начало заболевания у людей с предрасположенностью или усугубить уже имеющуюся психотическую симптоматику. «Наркотики являются мощнейшим провоцирующим и отягчающим фактором... У людей с предрасположенностью наркотики могут запустить начало заболевания, которое в иных условиях могло бы проявиться позже или вообще не проявиться», — пояснил он.

Психиатр также отметил, что для контроля состояния пациентов необходима комплексная система наблюдения, которая включает в себя диагностику, лечение, психосоциальную реабилитацию и регулярный мониторинг.

При этом он отметил, что при правильном и непрерывном лечении параноидальная шизофрения в большинстве случаев поддается контролю. Человек в состоянии стабильной ремиссии может вести безопасную и социально адаптированную жизнь, если соблюдает условия: осознает свою болезнь, получает поддержку близких, полностью отказывается от психоактивных веществ и регулярно наблюдается у врача.