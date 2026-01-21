Психиатр Кудеринова назвала общение человека с питомцем мощной эмоциональной разрядкой

Психиатр Лидия Кудеринова прокомментировала популярную практику общения с питомцами, акцентируя внимание на пользе такой привычки для психического здоровья человека. Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, беседы с домашними животными помогает людям расслабиться и обрести внутреннее спокойствие.

«Для человека такой „диалог“ — мощная эмоциональная разрядка», — отметила специалист.

Как пояснила врач, кошки воспринимаются владельцами как внимательные слушатели, которым можно доверить переживания и мысли. Психотерапевтическая польза от разговора с пушистым любимцем заключается в снижении стресса и повышении сопротивляемости внешним раздражителям, добавил сайт KP.RU.